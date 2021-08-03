الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 11:46 صباحا
عامل صحة يجري فحص كوفيد لمواطن في جيانغسو الصين.أغسطس 2021.|(أ ف ب)

أعلنت السلطات في ووهان اليوم الثلاثاء، أنّها ستُخضع جميع سكّانها لفحوص، بعد أن ظهرت في هذه المدينة الواقعة بوسط الصين أولى الإصابات المحلية بـ«كوفيد-19» منذ أكثر من عام. 

وقال المسؤول الكبير في ووهان، لي تاو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنّ المدينة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة بـ«صدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكّان على نحو سريع».

وأعلن المسؤولون في ووهان الإثنين تسجيل سبع حالات إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء  الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع 2020.

وفرضت الصين إغلاقا طاول ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصا واسعة في الأيام القليلة الماضية؛ سعيا لوقف أكبر تفشٍ للفيروس منذ أشهر.

وسجّلت السلطات 61 إصابة محلية بالفيروس الثلاثاء في وقت وصلت المتحورة «دلتا» السريعة العدوى إلى عشرات المدن بعد أن تسببت إصابة عمال نظافة في مطار نانجينغ بإصابات على مستوى البلاد.

وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن بما فيها بكين ملايين السكان حتى الآن لفحوص كورونا، فيما أغلقت مجمّعات سكنية وفرضت حجرا صحيا على مخالطي المصابين.

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