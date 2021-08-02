واشنطن تقرر استقبال آلاف اللاجئين الأفغان

عنصر أمن أفغاني عند نقطة تفتيش في قندهار في 14 يوليو 2021. (أرشيفية، ا ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين على خلفية تصاعد العنف مع طي واشنطن صفحة تدخلها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاما، وفق «فرانس برس».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية «في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه طالبان، تعمل الحكومة الأميركية على توفير فرصة لأفغانيين معيّنين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة الماضية، وصول أول رحلة جوية تقل أفغانًا عملوا لحساب الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: «اليوم يمثل محطة مهمة في وقت نواصل الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب القوات الأميركية ودبلوماسيين، في السنوات العشرين الماضية في أفغانستان».

ورغم سلسلة تعهدات وردت على لسان زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، في رسالة نشرها قبل عيد الأضحى، في حال تولت حركته مقاليد السلطة، لناحية عدم الانتقام و«خلق بيئة مناسبة لتعليم الفتيات وإرساء السلام والأمن»، إلا أن ذلك لا يطمئن المواطنين الأفغان.