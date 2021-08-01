نيجيريا توجه تهما تتعلق بـ«الإرهاب» إلى رجل دين شيعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 09:40 مساء
تظاهرة في طهران ضمت طلابا إيرانيين ونيجيريين احتجاجا على سجن إبراهيم زكزكي في نيجيريا. (أ ف ب)

وجهت نيجيريا اتهامات جديدة تتعلق بـ«الإرهاب» إلى رجل دين شيعي، وفق ما أفاد ممثل الادعاء الأحد، في خطوة جاءت بعد أيام من تبرئته من جريمة قتل أمضى بسببها قرابة ست سنوات في الاعتقال.

وأفرجت محكمة في مدينة كادونا، شمال البلاد، عن إبراهيم زكزكي، زعيم «الحركة الإسلامية في نيجيريا» الموالية لإيران، وزوجته زينة الأربعاء، لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل جندي خلال اشتباكات دامية وقعت بين أتباعهما والجيش النيجيري في ديسمبر 2015، وفق «فرانس برس». 

ودعا زكزكي مرارًا إلى ثورة إسلامية على النمط الإيراني في نيجيريا، حيث غالبية المسلمين من السنّة، ما جعله على خلاف مع السلطات العلمانية في البلاد. وأوضح محامي الادعاء في حكومة ولاية كادونا، داري بايرو، أن تهم الإرهاب وُجِّهت إلى زكزكي في محكمة أخرى قبل يومين من إطلاقه.

الإرهاب وجرائم الخيانة
وقال: «في 26 يوليو، وجهنا اتهامات جديدة للشيخ إبراهيم زكزكي أمام المحكمة الاتحادية العليا هنا في كادونا». وتتعلق التهمتان بـ«الإرهاب وجرائم الخيانة»، وفق بايرو، الذي لفت إلى محاولات جرت لإبلاغ زكزكي بأوراق المحكمة أثناء احتجازه، لكنه رفض قبولها. والمحكمة حاليًا في إجازة، وعلى الادعاء بالتالي الانتظار حتى سبتمبر قبل المحاولة مجددًا.

وتم توقيف زكزكي مع زوجته ومئتين من أنصاره خلال حملة في مدينة زاريا (شمال) بعد مقتل المئات العام 2015. وأصدرت المحكمة العليا الفدرالية العام 2016 قرارًا بالإفراج عنهما، لكنه لم ينفذ، فيما تم تباعًا إطلاق معظم المعتقلين من أنصار حركته.

ونفذ مناصرو زكزكي خلال السنوات الست الماضية تظاهرات دورية في أبوجا، مطالبين بالإفراج عنه.

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