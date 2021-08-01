واشنطن تشارك في تحقيق بشأن الهجوم على ناقلة نفط قبالة عمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 04:31 مساء
مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

وافقت الولايات المتحدة على المشاركة في تحقيق حول الهجوم على ناقلة النفط التي يشغِّلها ملياردير إسرائيلي في بحر العرب، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية السبت، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتعرضت ناقلة النفط «ميرسر ستريت» لهجوم الخميس في بحر عمان اتهمت دولة الاحتلال الإسرائيلي إيران بالوقوف خلفه، فيما أفاد الجيش الأميركي الذي توجهت قواته البحرية إلى موقع الحادث استجابة لنداء استغاثة، عن أدلة أولية «تشير بوضوح» إلى هجوم بطائرة مسيَّرة.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد و«اتفقا على العمل مع المملكة المتحدة ورومانيا وشركاء دوليين آخرين للتحقيق في الوقائع وتقديم الدعم ودرس المراحل التالية المناسبة»، على ما أفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان.

وأعلنت شركة «زودياك ماريتايم» المشغلة للسفينة، التي يملكها الإسرائيلي إيال عوفر ومقرها لندن، الجمعة، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني.

ودعا لبيد، الجمعة، إلى تحرك دولي ضد «الإرهاب الإيراني الذي يقوض حرية الملاحة»، وكتب في تغريدة: «أعطيت تعليمات للبعثات الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين والوفود ذات الصلة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك».

ورأى محللون أن الهجوم على ناقلة النفط مؤشر إلى «حرب الظل» الجارية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران، التي تم في سياقها استهداف عديد السفن للبلدين في مياه الخليج.

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