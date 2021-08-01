إيران تندد باتهامات «إسرائيلية» باستهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب. (أرشيفية: الإنترنت)

ندَّدت إيران الأحد، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، باتهامات إسرائيلية «لا أساس لها» بالضلوع في هجوم استهدف ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب الخميس، ما أدى لوفاة اثنين من أفراد طاقمها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي: «على النظام الصهيوني وقف مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها»، مضيفًا «هذه ليس المرة الأولى التي يوجهون فيها مثل هذه الاتهامات المباشرة تصريحات كهذه هي مدانة».

وأعلن الجيش الأميركي، في بيان أمس الأحد، أن النتائج الأولية «تشير بوضوح» إلى هجوم يشبه أسلوب الهجمات بطائرة دون طيار، وأوضح أن سفن البحرية الأميركية رافقت ناقلة النفط التي صعد أفراد أميركيون على متنها لتقديم المساعدة.

وكانت السفينة «في شمال المحيط الهندي متوجهة من دار السلام» في تنزانيا «إلى الفجيرة» في الإمارات العربية المتحدة «من دون أي شحنة على متنها»، حسب الشركة المشغلة.