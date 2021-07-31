تونس.. «النهضة» يؤجل اجتماع مجلس الشورى وسط مطالبات باستقالة الغنوشي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 09:03 مساء
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر من حزب النهضة الإسلامي، السبت، أن راشد الغنوشي رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي أجل انعقاد اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب لأجل غير مسمى وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالة الغنوشي.

وعقب إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة يوم الأحد سارع الغنوشي بوصف الخطوة بأنها انقلاب، ودعا أنصاره للنزول للشوارع قائلًا إن سعيد بصدد إنتاج ديكتاتورية جديدة، بحسب «رويترز».

 أزمة سياسية 
وحاول الغنوشي الوصول إلى البرلمان بعد ساعات من كلمة سعيد، لكن الجيش منعه من ذلك في صورة قال أنصار «النهضة» إنها أكبر إهانة له وللحزب منذ الترخيص للحزب بعد الثورة.

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وتسببت هذه التحركات في أكبر أزمة في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي حققت الديمقراطية. ولم يعلن سعيد، رئيس وزراء جديدًا أو خارطة طريق لإنهاء فترة الاجراءات الاستثنائية حتى الآن.

وألقت الأزمة السياسية بظلالها على «النهضة»، وتبادل أعضاء الاتهامات داخل الحزب بشأن استراتيجيته وأداء قيادته.

استقالة الغنوشي
‭‭‭ ‬‬‬وكان الحزب هو الأقوى والأكثر تنظيمًا في تونس منذ الثورة، حيث لعب دورًا في دعم الحكومات الائتلافية المتعاقبة، وفقد مزيد الأنصار والتأييد خلال الانتخابات الأخيرة مع ركود الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة.

وقالت ثلاثة مصادر حزبية إن الغنوشي أرجأ، السبت، اجتماعًا لمجلس الشورى، أعلى سلطة داخلية في الحزب، قبل ساعة فقط من الموعد المقرر لانعقاده. وأضافت المصادر أن عشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه، ومن بينهم برلمانيون، طالبوا الغنوشي بالاستقالة.

وقاد الغنوشي حركة «النهضة» على مدى عقود، بما في ذلك من منفاه في بريطانيا قبل الثورة، وبعد ذلك عاد لاستقبال صاخب في مطار تونس العاصمة وترشح للانتخابات لأول مرة في 2019، وفاز بمقعد في البرلمان وأصبح رئيسًا للبرلمان.

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