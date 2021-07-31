تحطم مقاتلة «سوخوي 35» روسية وسقوطها في بحر أوخوتسك

طائرة «سوخوي 35». (الإنترنت)

أفادت وزارة الدفاع الروسية بسقوط طائرة «سوخوي 35» في بحر أوخوتسك بعد حصول عطل في المحرك أثناء رحلة جوية مجدولة.

وجاء في البيان الصادر عن الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الشرقية أن الطائرة سقطت في إقليم خاباروفسك، بعد عطل في المحرك أثناء رحلة مجدولة، بحسب وكالة «سبوتنيك» روسية.

ووفقًا للبيانات الأولية، تحطمت الطائرة في بحر أوخوتسك، وتمكن الطيار من الخروج، ولا يوجد خطر على صحته، وقالت الخدمة الصحفية إن «الطيار قفز وعثرت عليه مجموعة البحث على الفور ونقلته إلى المطار. ولا يوجد تهديد على صحة الطيار».