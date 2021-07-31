النائب العام السوداني يقرر نقل رفات ضباط إلى الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 05:49 مساء
أفراد من قوات «الدعم السريع» غرب الخرطوم.22 يونيو 2019 . (أ ف ب)

أعلن النائب العام السوداني مبارك محمود، نقل رفاة ضباط سودانيين إلى الإمارات لإجراء فحص «دي إن إيه».

وحسب تصريحات نقلها موقع «السوداني»، فإن الضباط الذين تم نقل رفاتهم إلى الإمارات لإجراء فحص «دي إن إيه»، يعتقد بأنهم من المجموعة التي أعدمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

 تقنيات وإمكانات 
وعلل النائب العام نقلهم إلى الإمارات تحديدًا، بوجود تقنيات وإمكانات كبيرة في دولة الإمارات، لافتًا إلى وجود اتفاق مع النائب العام الإماراتي في هذا الخصوص. وكشف محمود العثور على ثلاث مقابر، رجح أنها لضباط 28 رمضان، الذين أمر البشير بإعدامهم.

-  تنحي رئيس المحكمة التي تحاكم الرئيس السوداني
-  إجراءات سودانية صارمة ضد فلول «حزب البشير» بعد احتجاجات عنيفة

وكانت النيابة العامة في السودان كشفت، في يوليو من العام الماضي، العثور على مقبرة قالت إنها تعود لضباط أُعدموا بعد محاولتهم تنفيذ انقلاب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير العام 1990.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
الصين: السلطات ترصد بؤرا جديدة لفيروس «كورونا» في منطقتين إضافيتين
دولى
أوامر لوزارة الخزانة بتسليم الكونغرس البيانات الضريبية لترامب
دولى
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»
ليبيا
دراسة ليبية تؤكد فعالية لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
«رويترز»: عقيلة يحذر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق
ليبيا
رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني
ليبيا
بليحق: مجلس النواب سيصوت الإثنين على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات «بمن حضر»
ليبيا
المشري للمبعوث الأميركي: سلوك رئيس مفوضية الانتخابات أخرجه عن الحيادية ...
ليبيا
مركز أميركي: روسيا قد تدعم حفتر والحكومة الموقتة عسكريا.. وتركيا لن توقفها
ليبيا
صنع الله يكشف قصة ادعاء «سيدة عربية» تمثيل مؤسسة النفط في منتدى دولي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: سوء التغذية الشديد يهدد أكثر من نصف مليون طفل في مدغشقر