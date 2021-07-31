النائب العام السوداني يقرر نقل رفات ضباط إلى الإمارات

أفراد من قوات «الدعم السريع» غرب الخرطوم.22 يونيو 2019 . (أ ف ب)

أعلن النائب العام السوداني مبارك محمود، نقل رفاة ضباط سودانيين إلى الإمارات لإجراء فحص «دي إن إيه».

وحسب تصريحات نقلها موقع «السوداني»، فإن الضباط الذين تم نقل رفاتهم إلى الإمارات لإجراء فحص «دي إن إيه»، يعتقد بأنهم من المجموعة التي أعدمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

تقنيات وإمكانات

وعلل النائب العام نقلهم إلى الإمارات تحديدًا، بوجود تقنيات وإمكانات كبيرة في دولة الإمارات، لافتًا إلى وجود اتفاق مع النائب العام الإماراتي في هذا الخصوص. وكشف محمود العثور على ثلاث مقابر، رجح أنها لضباط 28 رمضان، الذين أمر البشير بإعدامهم.

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وكانت النيابة العامة في السودان كشفت، في يوليو من العام الماضي، العثور على مقبرة قالت إنها تعود لضباط أُعدموا بعد محاولتهم تنفيذ انقلاب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير العام 1990.