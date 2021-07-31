الأمم المتحدة: سوء التغذية الشديد يهدد أكثر من نصف مليون طفل في مدغشقر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 02:53 مساء
عنصر طبي فحص طفلا لرصد أي حالات سوء تغذية في جنوب مدغشقر.(أ ف ب)

حذَّر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» من أن أكثر من نصف مليون طفل يواجهون خطر التعرّض لسوء تغذية شديد في جنوب مدغشقر؛ حيث تضرب موجة جفاف، ما يؤثر على نموهم بشكل لا يمكن تداركه، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ويعاني أكثر من 1.14 مليون شخص حاليًا من انعدام الأمن الغذائي في جنوب مدغشقر فيما يلوح خطر بأن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف «كارثية» ليبلغ 28 ألفًا بحلول أكتوبر، وفق ما أفادت الوكالتان الدوليتان.

وحذرتا في بيان من أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد سيزداد على الأرجح بأربعة أضعاف مقارنة بآخر تقييم جرى في أكتوبر 2020.

وقضى انخفاض كمية الأمطار على مدى خمس سنوات متتالية على المحاصيل وحرم كثيرين في المنطقة من الوصول إلى الغذاء، فيما يتوقع بأن يزداد الوضع سوءًا مع اقتراب موسم الجفاف. 

وقال موميني ويدراوغو من برنامج الأغذية العالمي في مدغشقر: «ما يحدث حاليًا في جنوب مدغشقر يفطر القلب، لا يمكننا تجاهل هؤلاء الأطفال الذين باتت حياتهم على المحك»، داعيًا إلى «مضاعفة الجهود» لجمع الأموال اللازمة.

وترتفع معدلات سوء التغذية الشديدة في منطقة أمبوفومبي أندروي الأكثر تضررًا مع تأثّر أكثر من ثلاثة أرباع السكان بمزيج كارثي من الجفاف والإصابات بكوفيد، في وضع فاقمه تردي الوضع الصحي والمرافق الصحية في ظل عدم توافر المياه الآمنة.

وأفاد ميشال سانت لوت من «اليونيسيف» في مدغشقر بأن هناك حاجة ملحة للتحرك لمنع وضع «أكثر خطورة»، ويعتمد معظم سكان جنوب مدغشقر على الزراعة وتربية الماشية والصيد، وتراجع إنتاج الغذاء بدرجة كبيرة منذ العام 2019.

كما يؤدي شح الأغذية الأساسية في الأسواق إلى ارتفاع الأسعار، بحسب ما أفادت الوكالتان الأمميتان، مشيرتان إلى أنهما تعملان مع الحكومة منذ العام الماضي لمواجهة أزمة المجاعة.

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