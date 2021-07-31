الصين: السلطات ترصد بؤرا جديدة لفيروس «كورونا» في منطقتين إضافيتين

أعضاء من منظمة الصحة العالمية للبحث عن أصول تفشي فيروس «كورونا المستجد» في الصين. (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصينية، السبت، أنها رصدت بؤرًا وبائية جديدة لفيروس «كورونا» في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضمّ مدينة يبلغ عدد سكّانها 31 مليون نسمة، في أخطر تفشٍّ للفيروس يشهده منذ أشهر العملاق الآسيوي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الإصابات الجديدة بالفيروس رُصِدت في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع مقاطعات أخرى سبق وأن أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحوّرة (دلتا) من فيروس «كورونا». وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة التي سُجّلت في هذه المناطق مجتمعة 55 إصابة.