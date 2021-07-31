واشنطن تبدأ ترحيل عدد من العائلات المهاجرة سرا إلى أميركا الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 08:30 صباحا
امرأة أوقفت خلال عبورها الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك تتحدث إلى أحد عناصر حرس الحدود الأميركي في سنلاند بارك في نيومكسيكو في 22 يوليو 2021. (أ ف ب)

بدأت السلطات الأميركية، الجمعة، ترحيل عدد من العائلات المهاجرة على متن طائرات إلى أميركا الوسطى بموجب نظام عاجل لإبعاد الأشخاص الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة من دون تصريح عبر المكسيك. 

وعمليات الإبعاد العاجلة تكتيك لجأت إليه الإدارات الجمهورية والديموقراطية لمحاولة ردع المهاجرين عن عبور الحدود بشكل غير قانوني. وهي تأتي في وقت يرتفع فيه عدد هؤلاء المتسللين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»، إن العائلات أُعيدت إلى بلدانها الأصلية، بما فيها غواتيمالا والسلفادور وهندوراس، لكنها لم تذكر عدد المبعدين.

وأضافت أن «عمليات الترحيل العاجلة هي وسيلة قانونية لإدارة حدودنا بشكل آمن وخطوة على طريق تحقيق هدفنا الأوسع المتمثل بإجراءات هجرة آمنة ومنظمة».

وقال مسؤولون في يوليو إن عدد المهاجرين الذين أوقفتهم السلطات الأميركية أثناء عبورهم الحدود المكسيكية بشكل غير قانوني ارتفع بنسبة 4.5% في يونيو على الرغم من التوقعات بتراجع في الصيف الحار.

وجذبت الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أعدادًا قياسية من المهاجرين طوال تفشي وباء (كوفيد-19)، وبعد أن ضربت أميركا الوسطى سلسلة من العواصف المدمرة.

وانتقد مشرعون جمهوريون الرئيس جو بايدن لإلغائه القيود التي فرضها سلفه دونالد ترامب على الهجرة، بما في ذلك سياسة «البقاء في المكسيك» التي أجبرت آلافا من طالبي اللجوء من أميركا الوسطى على البقاء جنوب الحدود الأميركية إلى أن يتم النظر في طلباتهم.

وأعلن مسؤولون في إدارة بايدن عن خطط، الاثنين، لاستخدام رحلات الإبعاد العاجلة بعد ارتفاع كبير في عدد العائلات القادمة من أميركا الوسطى وغير المقيمة بشكل نظامي.

وجاء نحو ثلث الذين أوقفتهم السلطات الأميركية في يونيو من المكسيك تليها ثلاث دول في أميركا الوسطى تمثل ما يسمى بالمثلث الشمالي لهندوراس وغواتيمالا والسلفادور. أما المهاجرون من أميركا الجنوبية فقد جاء معظمهم من الإكوادور وفنزويلا.

وارتفع عدد الأطفال الذين عبروا الحدود من دون آباء أو أولياء أمور في يونيو، ووعدت الحكومة الأميركية بتوطينهم في الولايات المتحدة بدلا من إعادتهم إلى المكسيك بنسبة 8% منذ مايو ليبلغ ما مجموعه 15253 أو أكثر من 500 قاصر في اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء «الحلم الذهبي» لديوكوفيتش في «أولمبياد طوكيو»
رياضة عالمية
أول تعليق من النائلي بعد توديعه أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة محلية
بالصور.. بعثة الاتحاد في طريقها إلى مصراتة
رياضة محلية
نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني «عائشة»
طب وصحة
بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي لمواجهة الأخضر
رياضة محلية
الولايات المتحدة: وصول أول دفعة من أفغان عملوا لحساب الجيش الأميركي
دولى
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
«الصحة العالمية»: موجة رابعة لوباء «كورونا» في 15 دولة.. تمتد من المغرب إلى ...
دولى
«النهر الصناعي»: استمرار فحص الأنابيب المتضررة بخط «تازربو- بنغازي»
ليبيا
دراسة ليبية تؤكد فعالية لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
حارس المنتخب الوطني يدخل مرحلة حرجة بعد إصابته بالملاريا
رياضة محلية
تونس تترقب خارطة طريق المرحلة المقبلة بعد إجراءات قيس سعيّد
عربى
مسؤول أميركي بارز يكشف موقف واشنطن بشأن دور حفتر في مستقبل ليبيا
ليبيا
«رويترز»: عقيلة يحذر من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق
ليبيا
رابطة «ضحايا ترهونة» تطالب بفتح تحقيق عاجل في مقتل محمد الكاني
ليبيا
بليحق: مجلس النواب سيصوت الإثنين على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات «بمن حضر»
ليبيا
المشري للمبعوث الأميركي: سلوك رئيس مفوضية الانتخابات أخرجه عن الحيادية ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ