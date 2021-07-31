وثائق تكشف تحريض ترامب وزير العدل على إعلان «تزوير» الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 يوليو 2021, 12:30 صباحا
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، (أرشيفية: ا ف ب)

مارس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب «ضغوطا كبيرة» على وزير العدل في نهاية العام الماضي؛ لتأييد مزاعمه غير المثبتة بأن انتخابات الرئاسة شهدت تزويرا، وحض الوزير بالوكالة على إعلان أن الانتخابات «شابها فساد»، وفق وثائق نُشرت الجمعة.

وطلب ترامب من وزير العدل بالوكالة جيفري «فقط قل إن الانتخابات شابها فساد واترك الباقي لي»، حسب تقرير مدوّن عن المحادثة، نقلته وكالة «فرانس برس».

ورد روزن على ترامب في المحادثة التي دارت بينهما في 27 ديسمبر 2020، بأن الوزارة نظرت في مزاعمه بشأن تزوير طاول الاقتراع والبطاقات الانتخابية ولم تتوصل إلى أي دليل.

وأظهرت ملاحظات دوّنها نائب وزير العدل ريتشار دونوهيو، قال روزن لترامب إن «وزارة العدل لا يمكنها أن تغيّر نتائج الانتخابات، الأمور لا تجري على هذا النحو».

لكن ترامب كان يريد بشدة تغيير نتائج انتخابات نوفمبر التي فاز فيها جو بايدن، وقال: «نحن ملزمون بأن نقول للناس إن الانتخابات كانت غير شرعية وشابها فساد».

والجمعة نشرت لجنة مجلس النواب للرقابة الضغط الموثّق الذي مارسه ترامب على وزارة العدل، وقد تلاه بعد أسبوع اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في مسعى لوقف المصادقة على نتائج الانتخابات.

وأعلنت رئيسة اللجنة كارولاين مالوني في بيان أن «هذه التقارير المدّونة تبيّن أن الرئيس ترامب أعطى توجيهات مباشرة لأعلى وكالة لإنفاذ القانون في بلادنا باتّخاذ خطوات لإبطال انتخابات حرّة ونزيهة في الأيام الأخيرة من ولايته».

وقبل أيام من محادثته مع روزن، كان ترامب قد أقال وزير العدل وليام بار لرفضه دعم مزاعم قطب العقارات السابق بشأن تزوير شاب الانتخابات.

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