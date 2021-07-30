صد هجوم لـ«طالبان» على كبرى مدن غرب أفغانستان

عناصر من قوات الأمن الأفغانية ينتشرون أمام المسجد الأزرق خلال صلاة عيد الأضحى في هرات، 20 يوليو 2021. (أ ف ب)

صدت القوات الأفغانية، الخميس، هجوما شنّته حركة طلبان في محيط هرات، كبرى مدن غرب أفغانستان وثالث كبرى مدن البلاد من حيث عدد السكان والواقعة قرب الحدود الإيرانية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وسيطر المتمردون الأفغان على مناطق عدة في ولاية هرات وعلى معبرين حدوديين فيها هما إسلام قلعة، نقطة العبور الرئيسية مع إيران، وتورغندي، نقطة العبور مع تركمانستان، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم حكومة الولاية جيلاني فرهد لـ«فرانس برس» إن «مقاتلي طالبان شنّوا الليلة الماضية هجمات قرب مدينة هرات، خصوصا في منطقة غزارة» الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب من وسط مدينة هرات، عاصمة الولاية البالغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة. ووقعت معارك أخرى في منطقة كرخ المحاذية لهرات شرقا.

وتابع الناطق: «لحسن الحظ صدّت قوات الأمن الأفغانية هجماتهم»، موضحا أنّ منطقة غزارة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة. وأفاد مراسل «فرانس برس» بأن وحدات من القوات الأفغانية وأخرى من مليشيات تابعة لإسماعيل خان، زعيم الحرب النافذ والمناوئ لـ«طالبان»، انتشرت حول هرات.

مقتل 4 من عناصر الأمن الأفغاني

وأعلن الناطق باسم الحكومة مقتل أربعة عناصر في قوات الأمن الأفغانية في معارك وقعت على بُعد نحو خمسة كيلومترات من أطراف المدينة. وأضاف أنّ ما بين 30 و40 من مقاتلي «طالبان» قتلوا في المنطقتين اللتين شهدتا المعارك، إلا أنه يتعذّر التثبّت من صحّة هذا الرقم من مصدر مستقل.

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وإسماعيل خان زعيم حرب أفغاني مخضرم قاتل قوات الاحتلال السوفياتية وساعدت مليشياته القوات الأميركية في الإطاحة بـ«طالبان» العام 2001، بعدما رفضت الحركة تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن للولايات المتحدة إثر هجمات 11 سبتمبر.

وتعهد خان في مطلع يوليو مقاتلة «طالبان» والتصدّي لتقدّمهم الميداني في ولاية هرات التي تُعدّ معقلاً له. وقال خان: «سوف نذهب قريبا جدا إلى الجبهات الأمامية، وبعون الله نقوم بتغيير الوضع».

وفي مطلع مايو شنّت «طالبان» هجوما واسع النطاق ضدّ القوات الأفغانية بالتزامن مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان. وفي غضون ثلاثة أشهر سيطر مقاتلو الحركة المتشدّدة على مساحات ريفية شاسعة في مواجهة قوات أفغانية لم تظهر إلى الآن مقاومة فعلية.