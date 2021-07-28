المغرب ترفع دعاوى جديدة ضد وسائل إعلام فرنسية في قضية «بيغاسوس»

المحامي أوليفييه باراتيلي في باريس. (أ ف ب)

إزاء الاتهامات الموجهة إليها باستخدام برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي للتجسس، تضاعف المغرب الشكاوى القضائية في فرنسا ضد وسائل الإعلام التي فضحت القضية أو تناولتها، ولا سيما من خلال دعاوى بتهمة التشهير، من غير المؤكد أن يقبلها القضاء.

وسبق أن رفعت المغرب في 22 يوليو دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و«فوربيدن ستوريز» بتهمة التشهير، بعدما حصلتا على قائمة أرقام الهواتف التي استهدفها مستخدمو برنامج «بيغاسوس» الذي طورته مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية، وفق «فرانس برس».

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وأعلن محامي المملكة أوليفييه باراتيلي رفع «أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير»، وفق إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء. وأوضح المحامي أن اثنين من الدعاوى رفعتا ضد جريدة «لوموند»، وهي من ضمن المجموعة المؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية كشفت الفضيحة، ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع «ميديابارت» الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة «راديو فرانس».

جهة خاصة

ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 أكتوبر أمام الغرفة المتخصصة بقانون الصحافة، لكن في حال جرت دعوى، فهي لن تحصل قبل نحو سنتين. ومن المتوقع أن تصطدم هذه الشكاوى بحكم صدر أخيرًا عن محكمة التمييز بعد رد عدة شكاوى قدمها المغرب، إذ اعتبرت المحكمة في 2019 أنه لا يمكن لدولة مباشرة ملاحقات بتهمة التشهير العلني لكونها ليست «جهة خاصة» بحسب تعريف القانون حول حرية الصحافة.

لكن باراتيلي ينوي محاربة هذه السابقة القضائية غير المؤاتية، مؤكدًا أنه «يمكن تمامًا قبول شكاوى» الدولة المغربية إذ أنها تتصرف «نيابة عن إداراتها وأجهزتها». في المقابل، أفادت جريدة «لوموند» ردًّا على أسئلة «فرانس برس» أنها «تنتظر للتثبت من حقيقة هذه الملاحقات وفحواها».

وأعلن «راديو فرانس» أنها «تؤكد تضامنها التام مع وسائل الإعلام الدولية الـ17 التي كشفت القضية، وتذكر بأن لا شيء يمكن أن يثني الضرورة الديمقراطية للأخبار». وإذ اعتبرت المجموعة الإذاعية العامة أن الاستقصاء هو «ممارسة صحفية لابد منها لحسن سير الديمقراطية»، شددت على «الأخلاقيات المهنية المتينة» لخليتها الاستقصائية واستقلاليتها.

حملة إعلامية

من جهته، قدم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، الأربعاء، شكوى في باريس ضد موقع «ميديابارت» ومديره بتهمة «التشهير والافتراء»، على ما أعلن محاميه رودولف بوسولو في بيان.

وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض «المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها دون تقديم أي أدلة ملموسة». وندد الوزير بـ«حملة إعلامية».

وتأتي شكوى الوزير ردًّا على شكاوى ضد مجهول قدمها موقع «ميديابارت» في 19 يوليو بعدما تم التجسس على اثنين من صحفييه عبر برنامج «بيغاسوس».