«فايزر» توصي بتلقي جرعة ثالثة من لقاحها لتعزيز فاعليته ضد «كوفيد-19» ومتحوراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 04:30 مساء
ممرضة تعد حقنة من لقاح فايزر/بايونتيك في غارلان في إقليم فينيستير بفرنسا. (أ ف ب)

أوصت مختبرات فايزر الأميركية بتلقي جرعة ثالثة من اللقاح لتعزيز فاعليته، في وقت تتسبب المتحورة (دلتا) عن فيروس «كورونا» بطفرات وبائية في آسيا وأفريقيا وبزيادة عدد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

وهذه المتحورة التي ظهرت بالأساس في الهند؛ هي الأشدّ عدوى منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019 في الصين. وأفادت فايزر في مطلع يوليو عن «نتائج مشجّعة» لتجارب أجريت على جرعة ثالثة، مترقبة طُلب ترخيص في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة ألبيرت بورلا أن «سرعة وفاعلية جهودنا مع بايونتيك للمساعدة على تلقيح العالم ضد (كوفيد-19) غير مسبوقتين، مع تسليم أكثر من مليار جرعة حتى الآن على مستوى العالم».

زيادة المبيعات
وتتوقع مختبرات فايزر الأميركية أن تصل قيمة مبيعاتها من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) التي طورتها مع مختبرات بايونتيك الألمانية إلى 33.5  مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع حجم الطلبيات التي تلقتها إلى 2.1 مليار جرعة عبر العالم.

وتزيد هذه التوقعات بفارق كبير عن التوقعات السابقة التي أعلنتها المجموعة في مايو وقدرها 26 مليار دولار، وبفارق أكبر عن 15 مليار دولار توقعتها في فبراير.

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وفي ظل زيادة مبيعاتها، رفعت الشركة توقعاتها لإيراداتها وأرباحها السنويتين. وباتت تتوقع للعام 2021 إيرادات تتراوح بين 78 و80 مليار دولار، بالمقارنة مع 70.5 إلى 72.5 مليار دولار في مايو، مدعومة من مبيعاتها من اللقاحات المضادة لـ(كوفيد-19) والتي حققت لها 11.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة من السنة.

زيادة الأرباح
من جهة أخرى، من المتوقع أن تزداد الأرباح للسهم الواحد بمقدار 3.95 إلى 4.05 دولار، بالمقارنة مع 3.55 إلى 3.65 دولار كانت متوقعة بالأساس، وهو الرقم الذي يعتبر مرجعيا في «وول ستريت».

وخلال الفصل الثاني من السنة، حققت المجموعة إيرادات بقيمة 18.9 مليار دولار، ما يكاد يساوي ضعف إيرادات العام الماضي (+92%)، ويفوق توقعات المحللين الذين رجحوا 18.45 مليار دولار.

أما الأرباح الفصلية الصافية، فازدادت بنسبة 59% إلى 5.5 مليار دولار، فيما تقدر الأرباح للسهم الواحد بـ99 سنتا، وهو ما يتخطى أيضا التوقعات البالغة 96 سنتًا. وسجل سهم فايزر تراجعًا طفيفًا جدًا في التعاملات التي سبقت فتح المداولات في «وول ستريت».

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