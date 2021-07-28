إطلاق سراح موريتانيين خطفا في مالي منذ عشرة أيام

آلية مصفحة فرنسية ضمن قوة برخان تقوم بدورية في منطقة غورما في مالي. (أ ف ب)

أعلنت نواكشوط أن مواطنين موريتانيين اختُطفا مع ثلاثة صينيين في مالي قبل عشرة أيام أُطلق سراحهما، أمس الثلاثاء، من دون أن يتّضح في الحال مصير زملائهم الصينيين.

وكان الجيش المالي أعلن أن ثلاثة صينيين وموريتانيين يعملون في شركات بناء اختطفوا في 18 يوليو الجاري على أيدي مسلّحين هاجموا ورشة أشغال عامة تقع على بُعد 55 كلم عن مدينة كوالا في جنوب غرب مالي قرب الحدود مع موريتانيا، وفق «فرانس برس».

مصير المخطوفين الصينيين

وأمس الثلاثاء، أعلن مصدر في وزارة الإعلام الموريتانية أن «المواطنين الموريتانيين موجودان في فصالة» الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد مع مالي، مطمئنا إلى أن «حالتهما الصحّية جيّدة». وأكد المصدر بذلك معلومة نقلتها وكالة الأنباء الموريتانية عن مصدر رسمي لم تسمّه.

- هجوم بالسكين على الرئيس الموقت في مالي

- النيجر تعلن مقتل 14 مدنيا في هجوم قرب الحدود مع مالي

ولم يأت أيّ من هذين المصدرين على ذكر مصير المخطوفين الصينيين الثلاثة. وكانت وكالة الأنباء الموريتانية «الأخبار» قالت إن المهاجمين وصلوا على درّاجات نارية وأشعلوا النار في صهريج وقود قبل أن يخطفوا الرعايا الأجانب الخمسة ويلوذوا بالفرار.

صعود «المتطرفين»

وتشهد مالي منذ 2012 صعودًا لـ«المتطرفين» انطلاقًا من شمال البلاد، أغرقها في أزمة أمنية امتدّت إلى وسط البلاد، ثم إلى البلدين الجارين بوركينا فاسو والنيجر.

وتسبّبت أعمال العنف «المتطرفة» والقبلية ولأسباب أخرى بمقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة وأخرى أرسلتها فرنسا ودول إفريقية. وتُعتبر عمليات خطف الماليين والأجانب أمرًا شائعًا في هذا البلد.

وفي 8 أبريل، خُطف الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا في شمال مالي. ودوبوا صحفي مستقلّ يبلغ 46 عاما ويعيش ويعمل في مالي منذ العام 2015، وعمل على تغطية الاضطرابات الأمنية في هذه الدولة لحساب وسائل إعلام مختلفة.