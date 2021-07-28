خامنئي: واشنطن تربط العودة للاتفاق النووي بمباحثات عن الصواريخ والمنطقة

آية الله علي خامنئي في طهران، 3 يونيو 2020. (ا ف ب)

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تربط العودة للاتفاق النووي بإجراء مباحثات مستقبلية بشأن برنامج إيران الصاروخي وقضايا إقليمية.

وقال خامنئي، في تصريحات أوردها موقعه الإلكتروني: «يتحدث الأميركيون عن رفع الحظر لكنهم لم ولن يرفعوه، لقد وضعوا شروطا، وقالوا يجب أن تتم إضافة بنود أخرى إلى الاتفاق (تفيد) بأن يتم الحديث في بعض المواضيع في المستقبل أو لن يكون ثمة اتفاق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنهم «يريدون توفير ذريعة لتدخلاتهم المقبلة بالاتفاق النووي نفسه، وقضايا الصواريخ والمنطقة، وفي حال لم تتحدث إيران (معهم) بشأنها، سيقولون إنكم خالفتم الاتفاق».