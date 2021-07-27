الأطلسي يدعو إلى التفاوض على «تسوية» بشأن أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 03:02 مساء
أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ. (أ ف ب)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، على ضرورة التفاوض على «تسوية» مع طالبان في أفغانستان، وأقر بأن البلد يواجه وضعًا أمنيًّا «صعبا للغاية» مع انسحاب القوات الأجنبية. 

وقال ستولتنبرغ على «تويتر» بعدما تحدّث إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني: «يبقى الوضع الأمني في أفغانستان صعبًا للغاية ويقتضي تسوية يتم التفاوض عليها. سيواصل حلف شمال الأطلسي دعم أفغانستان بما في ذلك عبر التمويل والتواجد المدني والتدريب خارج البلاد»، وفق وكالة «فرانس برس».

جاء ذلك بعد يوم واحد من تحذير قائد العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان، أمس الأول الأحد، من كابل بأن الولايات المتحدة ستواصل غاراتها الجوية دعمًا للقوات الأفغانية إذا واصلت «طالبان» هجومها الذي تشنه منذ أوائل مايو.

وقال الجنرال الأميركي كينيث ماكينزي قائد القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم): «لقد كثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية لدعم القوات الأفغانية في الأيام الأخيرة، ونحن على استعداد لمواصلة هذا المستوى العالي من الدعم في الأيام المقبلة إذا واصلت طالبان هجماتها»، وفق «فرانس برس».

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