الكوريتان تتوافقان على إعادة الاتصال بينهما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 08:25 صباحا
الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي ويتوسطهما ترامب، (أرشيفية: ا ف ب)

اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على إعادة قنوات الاتصال التي كانت متوقفة بينهما، حسب الرئاسة الكورية الجنوبية.

وقطعت بيونغ يانغ في شكل أحادي هذه القنوات الرسمية في يونيو العام 2020، بعد تنديدها بمنشورات مناهضة لها قالت إن ناشطين أرسلوها إلى الشمال، لكن قادة البلدين تبادلا رسائل شخصية منذ أبريل بهدف تحسين العلاقات، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء وقف قنوات الاتصال رغم ثلاث قمم بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، العام 2018، لكن في إعلان مفاجئ، قال الجانبان إن كل قنوات الاتصال أُعيدت صباح الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنه «وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القادة، اتخذ الشمال والجنوب إجراءً لإعادة تشغيل كل خطوط الاتصال بين الكوريتين» اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب مون «إن الزعيمين اتفقا أيضًا على استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين في أقرب وقت ممكن، والمضي قدمًا في العلاقة مرة أخرى».

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