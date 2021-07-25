تركيا: وزارة الدفاع تعلن مقتل 2 من جنودها في شمال سورية

دبابات تركية متوقفة قرب قرية أقجة قلعة التركية على الحدود مع سورية. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل اثنين من جنودها وجرح آخرين في شمال سورية؛ حيث تسعى أنقرة إلى طرد المتطرفين والمتمردين الأكراد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية، أن «إرهابيين» هاجموا السبت، مركبة عسكرية أثناء توجهها إلى قاعدة تقع جنوب الحدود التركية-السورية، في نطاق منطقة «درع الفرات»، العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في العام 2016.

وتصنّف أنقرة مقاتلي تنظيم «داعش» وعناصر الفصائل المسلّحة الكردية السورية بأنهم «إرهابيون»، وتسعى إلى طردهم من المنطقة التي تضم مدينتي جرابلس والباب.

وأعلنت الوزارة أنه جرى «تحديد مواقع الإرهابيين في المنطقة وقصفها بشكل فاعل على الفور إثر الهجوم»، وفق ما أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية.

ومنذ العام 2016، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سورية، ما أتاح لها السيطرة على أكثر من ألفي كلم مربع، خصوصًا في منطقة عفرين التي تعتبر جزءًا من المنطقة «الفدرالية الكردية».

وتتهم تركيا بانتظام وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها «إرهابية» بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بينها إعدامات تعسفية وتهجير قسري للسكان، وبأنها مرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني» الذي يشن منذ العام 1984 تمردًا داميًا ضد الدولة التركية في جنوب شرق البلاد أوقع أكثر من 40 ألف قتيل.

وترفض وحدات حماية الشعب هذه الاتهامات وتتهم تركيا وجماعات من المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة بارتكاب فظائع، وتحظى وحدات حماية الشعب الكردية بدعم عديد الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، وكانت في الخطوط الأمامية في القتال ضد تنظيم «داعش» في سورية.