تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بـ«كورونا» منذ منتصف مايو

طاقم طبي تركي. (الإنترنت)

سجلت تركيا، السبت، أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس «كورونا» المسبب لعدوى «كوفيد-19» حيث تجاوز هذا العدد مستوى 12 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس «كورونا المستجد»، في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12381 مقابل 11094 الجمعة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى مستوى 5.587 مليون حالة، وفق «روسيا اليوم».

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وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل، حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعًا ملحوظًا، حيث هبط إلى 4418 يوم 4 يوليو.

ارتفاع جديد

ولكن شهدت البلاد خلال الأسابيع الـ3 الماضية ارتفاعًا جديدًا لهذا المؤشر فيما تعتبر حصيلة الجمعة أكبر مستوى للإصابات الجديدة بالفيروس في تركيا منذ يوم 12 مايو.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 58 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 60 وفاة أمس الجمعة، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا 50879 شخصًا. كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 5383 مريضًا، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5.416 مليون شخص.

وتعتبر تركيا الدولة السابعة عالميًّا من حيث عدد الإصابات بفيروس «كورونا» والـ19 من حيث عدد الوفيات. وخففت السلطات التركية القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارًا من 1 يوليو.