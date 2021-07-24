السعودية تمدد مشروعا لنزع الألغام في اليمن لمدة عام بتكلفة 33 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 08:08 مساء
انتزاع الألغام في اليمن ضمن مشروع مسام السعودي. (الإنترنت)

أعلن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اليوم السبت، تمديد مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن لمدة عام بتكلفة 33 مليونا و595 ألف دولار للعام الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز قوله، إن مشروع «مسام» تمكن حتى يوم السبت من نزع 263428 من الألغام والقذائف المتنوعة «زرعتها جماعة الحوثيين في مناطق الصراع في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن»، بحسب «رويترز».

كان «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، أطلق في 25 يونيو 2018 المرحلة الأولى من مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن بتكلفة 40 مليون دولار بتمويل سعودي لمدة خمس سنوات.

مليون لغم 
وتسببت الألغام، بحصد أرواح آلاف اليمنيين، بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء. وتقول وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية، إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع العام 2015، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد مراقبون بأن تلك الألغام ستشكل تهديدًا خطيرًا على أرواح المدنيين لسنوات طويلة في المستقبل حتى في حال توقف الحرب ووصول الأطراف إلى تسوية سياسية، نتيجة زراعتها بشكل عشوائي دون خرائط واضحة ومحددة.

ومازال الصراع مستمرًّا في اليمن للعام السابع على التوالي. وكانت جماعة الحوثي أطاحت الحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر العام 2014 مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية للتدخل بعد ذلك بشهور.

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