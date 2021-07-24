السلفادور: مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 06:12 مساء
وزير الاقتصاد السابق في السلفادور كارلوس كاسيريس مقتادا من الشرطة. 22 يوليو2021.(أ ف ب)

أصدر المدعي العام في السلفادور مذكرة توقيف بحق الرئيس اليساري السابق سانشيز سيرين، وأعلن توقيف عدد من الوزراء السابقين بتهمة اختلاس أموال الدولة، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ويعود تاريخ التهم إلى فترة حكومة ماوريسيو فونيس بين 2009 و2014، التي كان سانشيز سيرين خلالها نائبًا للرئيس. وخلال هذه الفترة يُعتقد أنه حصل مع آخرين على مكافآت غير مستحقة.

يقيم سانشيز سيرين في الخارج لكن المتهمين الآخرين، وهم الوزراء السابقون كارلوس كاسيريس وفيوليتا منخيفار، بالإضافة إلى نواب الوزراء كاليكستو ميخيا وإرليندا هندل وهوغو فلوريس، تم توقيفهم جميعًا، وعُرضوا مكبلين أمام الصحافة الخميس.

وقال المدعي العام رودولفو دلغادو للصحفيين: «كل هؤلاء الأشخاص ضالعون في الاختلاس الذي كلف الدولة السلفادورية أكثر من 350 مليون دولار»، مضيفًا: «ستوجه لهم اتهامات بارتكاب جرائم غسل أموال»، مشيرًا إلى أن «الأموال كانت تُسلم لرئاسة الجمهورية على أساس شهري، وكانت بمثابة إضافة على الراتب الذي بموجب القانون يتعين الحصول عليه مقابل أداء خدمة عامة».

وغرد الرئيس نجيب أبو كيلة الذي خلف سانشيز سيرين قائلاً بأن سلفه كان «رسميًّا فارًّا من العدالة»، لأنه «غادر بلادنا عبر حدود برية في ديسمبر 2020، ولم يعد»، ويقيم فونيس المستهدف أيضًا بتحقيق فساد، في نيكاراغوا، حيث يعتقد بأن سانشيز سيرين موجود.

ورفض الحزب اليساري الذي ينتميان إليه، وهو فصيل مسلح سابق، الاتهامات واتهم حكومة أبو كيلة باستخدام أجهزة الدولة لممارسة «اضطهاد سياسي»، عندما وصل إلى السلطة في 2019، خرق بوكيلة عقودًا من تناوب السلطة بين «جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» وحزب أرينا اليميني. 

ويحظى الرئيس، البالغ من العمر 39 عامًا، الذي يتهمه منتقدوه بنزعات استبدادية، بدعم الأغلبية في البرلمان منذ مايو، ومذاك استبدل عددًا من القضاة والمدعي العام الذي أعاد فتح تحقيقات في حكومات سابقة.

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