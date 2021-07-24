الأردن يبدأ تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما بلقاح مضاد لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 05:15 مساء
أطفال في مدرسة بالأردن. (الإنترنت)

أعلن الأردن بدء تطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر ضد مرض «كوفيد-19» اعتبارا من يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، السبت، عن وزارة الصحة قولها إنه يمكن إعطاء لقاح «فايزر-بيونتك» للأطفال بموافقة ولي الأمر دون الحاجة إلى موعد مسبق.

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يأتي القرار في الوقت الذي رفع فيه الأردن معظم القيود في بداية يوليو، وأعاد فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة والنوادي الليلية في الفنادق بعد انخفاض الإصابات من ذروتها في مارس عندما كان يجري تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميًّا.

وتم تسجيل 331 إصابة جديدة وأربع وفيات يوم الجمعة. ومنذ بدء تفشي الجائحة، سجل الأردن في المجمل 763437 إصابة و9933 وفاة. وتقوم عدة دول أخرى في المنطقة بتطعيم الأطفال، منها الإمارات والسعودية.

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