«فرانس برس»: المهنة الفنية لنجل بايدن تحرج البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 04:17 مساء
هنتر بايدن النجل الأصغر للرئيس الأميركي جو بايدن في مايو 2021. (أ ف ب)

أكد البيت الأبيض أنه سيتخذ جميع الاحتياطات الأخلاقية اللازمة حيال إقامة أي معرض أو بيع لوحات لهنتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، الذي شهدت حياته الشخصية أحداثًا مريرة وأثارت حياته المهنية الجدل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي ردها على سؤال حول إقامة صالة العرض «جورج بيرجيس» في نيويورك معارض قادمة للوحات هانتر بايدن، ردت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الجمعة، قائلة إن نجل الرئيس «سيكون حاضرًا»، وأكدت أن «الأمر يختلف عن مقابلة مشترين محتملين».

وكانت ساكي أعلنت في 9 يوليو وضع نظام يسمح، لهنتر بايدن، بممارسة مهنته وفق ضمانات معقولة بما في ذلك سرية أي صفقة وعدم التواصل مع المشترين، وأوضحت ساكي أن جميع التبادلات المتعلقة ببيع الأعمال وقيمتها سيجري إجراؤها من قبل مالك معرض محترف يتبع قواعد بالغة الصرامة. 

وسيتم رفض أي عرض غير عادي كما «لن يقدم صاحب صالة العرض أي معلومات تتعلق بالمشترين أو المشترين المحتملين، بما في ذلك هوياتهم، إلى هنتر بايدن أو إلى الإدارة الأميركية، ما يضمن مستوى عاليًا من الحماية والشفافية».

ورفضت الصالة التعليق لدى اتصال وكالة «فرانس برس» بها ولم تقدّم على الفور أي تفاصيل، وجرى استجواب إدارة بايدن التي تحرص على الظهور والتأكيد بأنها خالية من العيوب الأخلاقية في عدة مناسبات حول المهنة الفنية لابن جو بايدن، وهو محامٍ ورجل أعمال تحول إلى رسام.

وتشير وسائل الإعلام الأميركية بشكل عام إلى خطر قيام الصناعيين أو الممولين بشراء أعماله بهدف وحيد هو استرضاء البيت الأبيض، وقد يصل سعر اللوحة إلى ما يزيد على نصف مليون دولار، حسب وسائل إعلام.

ويعد هنتر بايدن أحد الأهداف المفضّلة للرئيس السابق دونالد ترامب. ولطالما انتقد معسكر ترامب مصالح هنتر بايدن الاقتصادية في أوكرانيا والصين عندما كان والده نائبًا للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، كما يخضع كذلك لتحقيق فدرالي يتعلق بالتهرب الضريبي المحتمل، وفي كتاب نُشر في الربيع، روى الابن الأصغر للرئيس معركته مع إدمان المخدرات والكحول.

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