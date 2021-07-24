محادثات جديدة بين واشنطن وموسكو في جنيف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحًا نظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة في جنيف.16 يونيو 2021.(أ ف ب)

تُجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل، للمرّة الثانية خلال شهرين، بهدف تحقيق استقرار في علاقتهما المتوتّرة، حسب ما أعلن مسؤولون الجمعة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحوار حول «الاستقرار الاستراتيجي» الذي تمّ الاتفاق على إطلاقه خلال قمة في 16 يونيو بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف، سيُعقَد في المدينة نفسها، يوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة في بيان: «نسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح وخفض المخاطر»، وسترأس نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان الوفد الأميركي الذي سيضم بوني جينكينس التي تمّ أخيرًا تثبيتها في منصب نائبة وزير الخارجية لشؤون الرقابة على الأسلحة.

ويأتي الاجتماع وسط توتّرات على جبهات عدّة بين البلدين. وتوعّدت الولايات المتحدة موسكو باتّخاذ إجراءات إذا لم تضع حدًّا لموجة الهجمات الإلكترونيّة التي يُشنّ عدد كبير منها انطلاقًا من الأراضي الروسيّة بحسب ما تؤكّد السلطات الأميركيّة.

تعرضت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لكثير من هجمات «برامج الفدية» عبر اختراق شبكات كيانات وتشفير بياناتها، ثم تتم لاحقا مطالبتها بدفع فدية غالبا بواسطة عملة البيتكوين مقابل مدها بمفتاح فك التشفير.

ورغم أن موسكو تنفي أي مسؤولية لها عن الهجمات، رحب بوتين بالجهود التي يبذلها بايدن لجعل العلاقات بين البلدين أكثر قابلية للتبنؤ بها، وخلال إعلانهما عن إطلاق هذا الحوار، شدّد بوتين وبايدن على أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، كانت موسكو وواشنطن تتحادثان مع بعضهما تجنّبًا للأسوأ.

وستلتقي نائبة وزير الخارجية شيرمان مع المسؤولين الروس بعد أيام من زيارة ستجريها إلى الصين، يومي الأحد والإثنين، لتصبح أكبر مسؤولة تزور هذا البلد منذ انتخاب بايدن رئيسا، وتخوض واشنطن وبكين مواجهة يقدمها الرئيس الأميركي على أنها منافسة عالمية بين الأنظمة الاستبدادية والديموقراطيات، وجعلها المحور الرئيس لسياسته الخارجية، وأيضا أحد الدوافع الأساسية لإصلاحاته الاقتصادية.