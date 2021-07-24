كوبا تتلقى شحنة طبية من منظمات أميركية معارضة للعقوبات الاقتصادية

موظف في شركة لتوزيع الأدوية في هافانا يفتح صناديق تحتوي على شحنة تبرعات من الحقن، في 23 يوليو 2021. (أ ف ب)

تلقت كوبا التي سجلت ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» 1.7 مليون حقنة طبية الجمعة، وتتوقع استلام أكثر من 4 ملايين حقنة من قبل المنظمات الأميركية المعارضة للحظر الاقتصادي المفروض عليها من الولايات المتحدة.

وقال مدير العلاقات الدولية والتعاون في وزارة الصحة، نيستور ماريمون، «نشكر الحركة من أجل كوبا في الولايات المتحدة التي دعت إلى التضامن والمحبة وإنهاء الحصار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبمناسبة الحصول على تبرع بقيمة 100 ألف دولار، رحب ماريمون بـ «هذه اللفتات الإنسانية التي لها قيمة كبيرة في السياق الحالي»، فيما أرسلت كوبا أطباء إلى 40 دولة للمساعدة في مكافحة الوباء، بحسب السلطات.

كما شكر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، في تغريدة «حركة التضامن مع كوبا في الولايات المتحدة» على «لفتتها الأخوية مع الشعب الكوبي الذي يقاوم رغم تشديد الحظر». تشهد الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة حاليًا زيادة تثير القلق في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.

وسُجل في البلاد لغاية الجمعة ما مجموعه 316.383 إصابة و 2203 حالات وفاة. وقامت بتنسيق شراء وشحن الحقن «غلوبال هيلث بارتنرز»، وهي منظمة أميركية ترسل الأدوية والإمدادات الطبية إلى كوبا منذ العام 1994.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسبوع إنه مستعد لإرسال «كمية كبيرة» من اللقاحات المضادة للفيروس إلى الجزيرة، شرط إدارتها من قبل منظمة دولية. وأكد ماريمون «إذا كانوا يريدون حقا مساعدتنا، فليرفعوا الحظر (الساري منذ 1962)، فهذا ما يحتاجه شعبنا وما يطالب به».

ورخصت الهيئة الوطنية لتنظيم الأدوية في كوبا في التاسع من يوليو الاستخدام الطارئ للقاح «عبدالله» الذي تم تطويره في الجزيرة، وهو أول لقاح مصمم ومطور بالكامل في أميركا اللاتينية.