ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 76 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 يوليو 2021, 08:16 صباحا
انزلاق تربة نجمت عن تساقط أمطار غزيرة في غربي الهند. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 وفاة  قضوا في حوادث متفرقة، حسبما أعلن مسؤولون، السبت، في وقت تجتاح الأمطار الغزيرة ولاية مهارشترا الواقعة غربًا متسببة بانزلاقات تربة وسيول وانهيار مبنى.

وقالت حكومة الولاية في بيان صحفي إن «الأمطار الغزيرة التي هطلت على أنحاء مختلفة من الولاية وترافقت أحيانا مع ارتفاع المد وفيضان السدود أدت في مناطق مختلفة ... إلى سيول وفيضانات في مناطق عدة».، وفق وكالة «فرانس برس».

وتسببت الأمطار التي تتساقط منذ الخميس في انهيار مبنى في بومباي وفي انزلاقات تربة وطمرت عشرات المنازل، فيما لا يزال 59 شخصًا في عداد المفقودين، وفق الحكومة.

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