كندا: إعلان حالة الطوارئ غرب البلاد بسبب الحرائق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 05:20 مساء
انتشار الحرائق في غابات الغرب الكندي. (الإنترنت)

أعلنت مقاطعة الغرب الكندي حالة الطوارئ، بسبب انتشار الحرائق التي من المتوقع أن تتسع رقعتها في الأيام المقبلة، بسبب الحرارة والرياح، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير السلامة العامة في حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا، مايك فارنوورث، في مؤتمر صحفي: «لقد بلغنا نقطة حرجة»، مضيفا: «بناء على نصيحة المسؤولين عن إدارة الطوارئ وحرائق الغابات وسوء الأحوال الجوية، أعلن حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية».

ويسمح القرار بإمكانية إخلاء جماعي لسكان المنطقة، ويوفر للحكومة الوسائل لتأمين سكن لمن تم إجلاؤهم، بحسب الوزير، وشمل أمر إجلاء في المقاطعة أكثر من 5700 شخص الثلاثاء، أي أكثر من ضعف عدد اليوم السابق، وتأهب أكثر من 32 ألف شخص للإجلاء، طواعية خلال الحرائق.

وقال كليف تشابمان، رئيس عمليات مكافحة الحرائق في بريتيش كولومبيا، «يرجى إعداد خطة إجلاء لعائلتك»، مشيرا إلى أن الحريق أتى على أراضٍ تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل السنوات العشر الماضية.

وفي المنطقة، لايزال هناك نحو 300 حريق في الغابات، وسيستمر الطقس الحار والجاف مصحوبا بالرياح في الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية الغربية من المقاطعة على الحدود مع الولايات المتحدة، وجرى نشر أكثر من 3180 من رجال الإطفاء والعمال في المقاطعة.

وتجتاح هذه الحرائق منذ عدة أسابيع غرب كندا التي شهدت موجة حر شديدة نهاية يونيو، بسبب الاحترار المناخي، بحسب خبراء، وعلى الطرف الآخر من الحدود، اندلع 83 حريقا شديدا في الولايات المتحدة، بعضها خطيرة لدرجة أن رجال الإطفاء وصفوها بـ«الوحوش».

ويعد حريق «بوتليغ فاير» في أوريغون الأضخم، حيث تفوق رقعته مساحة مدينة لوس أنجليس، وتزداد اتساعًا بسبب الرياح والجفاف الشديد، وفي الجانب الآخر من البلاد، لف نيويورك، الثلاثاء، ضباب رمادي دخاني ناجم عن الحرائق، مما دفع الجهات المختصة في المدينة إلى إصدار تنبيه يتعلق بجودة الهواء.

وأكد روب ألين، المسؤول عن إدارة الحرائق في المنطقة «إنه ماراثون وليس مجرد سباق» يشارك نحو 2250 رجل إطفاء بالتناوب ليل نهار في إخماد النيران، ووعد: «سنبقى هنا إلى أن يجرى احتواء هذا الوحش».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة (النصر 0-0 الأخضر) في الدوري الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه كريم بنزيما بـ«كورونا»
رياضة عالمية
تصادم طائرتين في مطار دبي
عربى
هبوط نجوم أجدابيا والأنوار والوحدة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية
رياضة محلية
«رويترز»: ماكرون يغير هاتفه بعد فضيحة التجسس
دولى
(فيديو) انتهاء مباراة التعاون والأهلي بنغازي .. شاهد التسجيل عبر قناة الوسط
رياضة محلية
«دايملر» مستعدة للتحول بالكامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول 2030
سيارات
ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية في طوكيو 2020
رياضة محلية
بين الإيقافات والغرامات المالية.. عقوبات كبيرة من «المسابقات» تجاه أندية الدوري
رياضة محلية
أكثر من نصف الراشدين في الاتحاد الأوروبي ملقحون بالكامل ضد «كوفيد-19»
دولى
عادات أهل فزان في عيد الأضحى.. «تزوليقة الأطفال» والاحتفال بختم القرآن
ليبيا
السرعة المفرطة «تحشر» سيارة على جسر في طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ارتفاع منسوب المياه أكبر خطر على السدود في العالم