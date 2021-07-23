كندا: إعلان حالة الطوارئ غرب البلاد بسبب الحرائق

انتشار الحرائق في غابات الغرب الكندي. (الإنترنت)

أعلنت مقاطعة الغرب الكندي حالة الطوارئ، بسبب انتشار الحرائق التي من المتوقع أن تتسع رقعتها في الأيام المقبلة، بسبب الحرارة والرياح، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير السلامة العامة في حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا، مايك فارنوورث، في مؤتمر صحفي: «لقد بلغنا نقطة حرجة»، مضيفا: «بناء على نصيحة المسؤولين عن إدارة الطوارئ وحرائق الغابات وسوء الأحوال الجوية، أعلن حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية».

ويسمح القرار بإمكانية إخلاء جماعي لسكان المنطقة، ويوفر للحكومة الوسائل لتأمين سكن لمن تم إجلاؤهم، بحسب الوزير، وشمل أمر إجلاء في المقاطعة أكثر من 5700 شخص الثلاثاء، أي أكثر من ضعف عدد اليوم السابق، وتأهب أكثر من 32 ألف شخص للإجلاء، طواعية خلال الحرائق.

وقال كليف تشابمان، رئيس عمليات مكافحة الحرائق في بريتيش كولومبيا، «يرجى إعداد خطة إجلاء لعائلتك»، مشيرا إلى أن الحريق أتى على أراضٍ تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل السنوات العشر الماضية.

وفي المنطقة، لايزال هناك نحو 300 حريق في الغابات، وسيستمر الطقس الحار والجاف مصحوبا بالرياح في الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية الغربية من المقاطعة على الحدود مع الولايات المتحدة، وجرى نشر أكثر من 3180 من رجال الإطفاء والعمال في المقاطعة.

وتجتاح هذه الحرائق منذ عدة أسابيع غرب كندا التي شهدت موجة حر شديدة نهاية يونيو، بسبب الاحترار المناخي، بحسب خبراء، وعلى الطرف الآخر من الحدود، اندلع 83 حريقا شديدا في الولايات المتحدة، بعضها خطيرة لدرجة أن رجال الإطفاء وصفوها بـ«الوحوش».

ويعد حريق «بوتليغ فاير» في أوريغون الأضخم، حيث تفوق رقعته مساحة مدينة لوس أنجليس، وتزداد اتساعًا بسبب الرياح والجفاف الشديد، وفي الجانب الآخر من البلاد، لف نيويورك، الثلاثاء، ضباب رمادي دخاني ناجم عن الحرائق، مما دفع الجهات المختصة في المدينة إلى إصدار تنبيه يتعلق بجودة الهواء.

وأكد روب ألين، المسؤول عن إدارة الحرائق في المنطقة «إنه ماراثون وليس مجرد سباق» يشارك نحو 2250 رجل إطفاء بالتناوب ليل نهار في إخماد النيران، ووعد: «سنبقى هنا إلى أن يجرى احتواء هذا الوحش».