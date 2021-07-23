مجلس الأمن يدين مواقف الرئيس التركي بشأن قبرص

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 04:37 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)

دان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، «الأفعال الأحادية الجانب» للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كما وافق المجلس بالإجماع على إعلان يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي «على أساس نظام فدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كما دان أعضاء المجلس «إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 يوليو 2021 بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق لهذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة»، كما جاء في النص المعتمد الذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه والذي يفترض تبنيه رسميا خلال اليوم.

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