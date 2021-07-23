رسميا.. «إسرائيل» تنضم إلى الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 11:49 صباحا
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد. (أ ف ب)

أعلن مسؤولون، الخميس، منح «إسرائيل» رسميا صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الاسرائيليون منذ نحو عقدين لتحقيقه.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا، وفق تصريحات للطرفين نقلتها وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بيان أصدره مكتبه: «هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية»، وأضاف أن وضع المراقب سيمكن «إسرائيل» من مساعدة الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة «كوفيد» والإرهاب.

وسبق لـ«إسرائيل» أن حصلت في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حل المنظمة العام 2002 واستبدالها بالاتحاد الأفريقي جرى إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة.

وقال لبيد: «هذا يصحح الوضع الشاذ الذي كان قائما منذ نحو عقدين، ويشكل جزءا هاما لتعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل»، وأضاف: «هذه الخطوة ستساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الأفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة».

وأشار بيان لبيد إلى أن «إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة أفريقية ولديها شراكات على نطاق واسع وتعاون مشترك في مجالات مختلفة بينها التجارة والمساعدات».

فقي يؤكد ضرورة مبدأ حل الدولتين
وتتمتع فلسطين أيضا بصفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، وشكلت بيانات الاتحاد الأفريقي الأخيرة في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر «إزعاج لإسرائيل».

وفي مايو، دان فقي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاعتداءات العنيفة لقوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى، قائلا إن «الجيش الإسرائيلي يتصرف في انتهاك صارخ للقانون الدولي». وعادة ما تتسم لهجة بيانات الاتحاد في قممه السنوية بالتأييد للفلسطينيين.

واستغل فقي انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي 2020 للتنديد بخطة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب «للسلام» في الشرق الأوسط، وعندما قال ان هذه الخطة «داست على حقوق الشعب الفلسطيني» نال التصفيق في القاعة الرئيسية للاتحاد الأفريقي.

وشدد فقي في بيانه الخميس، على أن الاتحاد الأفريقي «كان واضحا للغاية في موقفه (...) بأن حل الدولتين ضروري لتعايش سلمي».

وقالت إيبا كالوندو الناطقة باسم فقي إن هناك أكثر من 70 سفارة غير أفريقية ومنظمة غير حكومية معتمدة حاليا لدى الاتحاد الأفريقي.

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