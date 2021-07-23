قتيل وجريحان في «أعمال شغب» بمحافظة لورستان الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 10:42 صباحا

قُتل شخص وأصيب اثنان بجروح في إطلاق نار خلال «أعمال شغب»، ليل الخميس، في محافظة لورستان بغرب إيران، وفق التلفزيون الرسمي، الذي ألمح الى أنها «كانت مرتبطة بالاحتجاجات»، التي تشهدها محافظة خوزستان (جنوب غرب) منذ أيام.

وأفاد الموقع الالكتروني للتلفزيون «إيريب نيوز»، الجمعة: «ليل أمس، اندلعت أعمال شغب في شوارع أليكودرز (في محافظة لورستان) استمرت لساعات»، تخللها «إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين»، أدى لمقتل شخص في العشرين من عمره وإصابة اثنين آخرين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأشار الى أن بعض المشاركين «زعموا أنهم نزلوا ‘لى الشارع على خلفية مشكلات المياه في خوزستان»، التي تشهد احتجاجات منذ الأسبوع الماضي.

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