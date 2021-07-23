«فرانس برس»: 16 قتيلا في مجزرة بالكونغو الديموقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 يوليو 2021, 09:21 صباحا
نقطة عبور على الحدود بين أوغندا والكونغو الديمقراطية، 14 أغسطس 2019. (أ ف ب)

قُتل 16 شخصا في كمين نصبه عناصر مفترضون من جماعات مسلحة تابعة لـ«القوات الديمقراطية المتحالفة» في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وطبية، الجمعة.

وقال رئيس بلدية أويشا نيكولاس كيكوكو لوكالة «فرانس برس» إن «الكمين حصل مساء الخميس في مرتفع على محور مايمويا وشانش-شانش حيث يُنظّم كل خميس سوق. لدينا 16 جثة في مشرحة المستشفى العام في أويشا».

وأكد مدير المستشفى الدكتور جيروم كونيامبيتي أن «15 بالغا هم ست نساء وتسعة رجال، بالإضافة إلى طفل، قُتلوا جميعاً بالرصاص» أثناء عودتهم من السوق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبوط نجوم أجدابيا والأنوار والوحدة من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية
رياضة محلية
«رويترز»: ماكرون يغير هاتفه بعد فضيحة التجسس
دولى
(فيديو) انتهاء مباراة التعاون والأهلي بنغازي .. شاهد التسجيل عبر قناة الوسط
رياضة محلية
«دايملر» مستعدة للتحول بالكامل إلى تصنيع السيارات الكهربائية بحلول 2030
سيارات
ليبيا ورحلة البحث عن أول ميدالية أولمبية في طوكيو 2020
رياضة محلية
بين الإيقافات والغرامات المالية.. عقوبات كبيرة من «المسابقات» تجاه أندية الدوري
رياضة محلية
أكثر من نصف الراشدين في الاتحاد الأوروبي ملقحون بالكامل ضد «كوفيد-19»
دولى
عادات أهل فزان في عيد الأضحى.. «تزوليقة الأطفال» والاحتفال بختم القرآن
ليبيا
السرعة المفرطة «تحشر» سيارة على جسر في طرابلس
ليبيا
ثورة في عالم المال.. 15% رسوما ضريبية على الشركات الكبرى بداية 2023
اقتصاد
إعلان تفاصيل مواجهات الأسبوع الـ21 الساخن من مسابقة الدوري الليبي
رياضة محلية
بطاقات ذكية وروبوتات... الحج «الرقمي» يواكب العصر ويكافح الوباء
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: الصين تطرح سيارة سيدان أكثر فخامة