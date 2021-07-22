واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع الكوبي بسبب «قمع التظاهرات»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 09:41 مساء
جانب من التظاهرات المعارضة للحكومة الكوبية في هافانا، 11 يوليو 2021، (ا ف ب)

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات مالية على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا، وعلى وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، على خلفية «قمع التظاهرات السلمية والمؤيدة للديموقراطية في كوبا»، مؤخرا.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن الشعب الكوبي يتظاهر من أجل الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تضمنها لهم حكومتهم، واعدةً بمواصلة تطبيق العقوبات على الجزيرة لدعم «سعيهم إلى الديموقراطية»، حسب وكالة «فرانس برس».

من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن «ليست إلا البداية». وقال في بيان إن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي، منددا بشكل واضح بالتوقيفات الجماعية و«المحاكمات الصورية التي تستهدف أولئك الذين يجرؤون على الكلام».
 

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