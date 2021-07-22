ارتفاع منسوب المياه أكبر خطر على السدود في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 08:03 مساء
تسرب المياه من سد شاولانغدي في مدينة لويانغ وسط الصين، 5 يوليو 2021. (فرانس برس)

يشكل ارتفاع منسوب مياه المجاري المائية الخطر الأكبر على أمن السدود في العالم نظراً إلى كونها معرّضة لتداعيات الاختلال المناخي، بحسب ما يؤكد الأمين العام للجنة الدولية للسدود الكبيرة ميشال دي فيفو.

تضم هذه الجمعية التي أسِسَت سنة 1928 علماء من 104 بلدان أعضاء. وقد أحصت حوالى 60 ألف سدّ كبير في العالم (يتخطّى ارتفاعها 15 مترا أو أنها تحتبس أكثر من ثلاثة ملايين متر مكعّب من المياه)، نصفها تقريبا في الصين.

أخطر من الهزات الأرضية
وقال فيفو في مقابلة مع «فرانس برس» إن الخطر في المياه قد يكون أشد من الهزّات الأرضية، فعندما ترتفع المياه إلى الجزء غير المغمور من السدّ، تتغلغل فيه وتلحق أضرارا بأسس المنشأة وقد تطيح بها في نهاية المطاف.

وفي أوروفيل في كاليفورنيا، تمّ إجلاء 180 ألف شخص سنة 2017 إثر تضّرر آلية تفريغ فيض المياه في أعلى سدّ في الولايات المتحدة.

ويشتدّ الخطر خصوصا بالنسبة إلى السدود الركامية (الترابية)، وهي الأكثر شيوعا في العالم، من قبيل سدّ أسوان المصري.

وأقيمت السدود الحديثة في المناطق الجبلية في الصين بتقنية الخرسانة المضغوطة بالمحدلة التي تتيح توفير المواد والتسريع في التشييد، فيما يُعدّ الصينيون والإسبان رائدين في هذا المجال.

وأشار إلى أنه يمكن الحدّ من هذا الخطر من خلال المراقبة المتواصلة للمنشأة ومحيطها بواسطة مجموعة أدوات تقيس مدى تنقّل مكوّناتها. وأضافت: أغلبية الهيكليات المشيّدة منذ سبعينات القرن الفائت مجهّزة بأدوات من هذا النوع.

الثغرات واستمرار عمل السدود
وتتيح هذه المراقبة أيضا الاستمرار في تشغيل السدّ، حتّى عند رصد ثغرة. فالثغرات التي لا يتخطّى حجمها بضعة سنتمترات لا تعيق كثيرا عمل السدود، إذ لا بدّ من أن يكون السدّ قد تضرّر بشدّة كي ينهار. أمّا في الصين، فقد بلغت الفتحة 20 مترا قبل أن ينهار السدّ.

ويوصى أيضا بالاستعانة بخبراء في الهندسة المدنية للكشف بانتظام على هذه المنشآت.

ونشرت اللجنة الدولية للسدود الكبيرة منذ فترة وجيزة إعلانا عالميا بشأن أمن السدود موجّها إلى السلطات العامة ومؤسسات التمويل في ظلّ تزايد المخاطر المحدقة بالسدود وإقدام مزيد من البلدان على تشييدها. ولا بدّ من تعزيز تدابير الاحتياط، لا سيّما في البلدان النامية.

ونبه بأنه يكمن الخطر الأبرز في صعوبة استباق حدوث ارتفاع في منسوب المياه.

وصمّمت السدود بحيث تقاوم الارتفاع الشديد في منسوب المياه منذ مئات السنين. غير أن التغير المناخي بات يغير المعادلة. فكمّيات المياه لا تتزايد بالضرورة لكن التقلّبات باتت أكثر شدّة، مع فترات جفاف أكثر طولا وارتفاع أكثر حدّة في مستوى المياه.

وأشار إلى ضرورة مراجعة التوقعات المحلية بالنسبة إلى كلّ سدّ، إن توافرت. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد على تعزيز قواعد الإدارة وتكييفها.

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