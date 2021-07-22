ميركل: خلافات لاتزال قائمة بشأن خط الغاز الروسي «نورد ستريم»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 يوليو 2021, 01:04 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، (أرشيفية: الإنترنت)

رحّبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس، باتفاق تم التوصُّل إليه مع الولايات المتحدة حول مشروع خط أنابيب غاز روسي مثير للجدل، لكنها أضافت بأن «خلافات» لاتزال قائمة.

وقالت ميركل إن الاتفاق بشأن «نورد ستريم 2» الذي يهدد بفرض عقوبات على روسيا في حال استخدمت طاقتها سلاحًا ضد أوكرانيا هو «خطوة جيدة تظهر الاستعداد للقيام بتسوية لدى الجانبين، لكن خلافات لاتزال قائمة»، حسب وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، قالت ميركل إن أوكرانيا ستحافظ على دورها كممر لنقل الغاز إلى أوروبا بعد استكمال المشروع الذي يصل ألمانيا بروسيا دون العبور بأوكرانيا.

موقف أوكرانيا وبولندا
واعتبرت كل من أوكرانيا وبولندا أن مشروع أنابيب غاز «نورد ستريم 2» يهدد أوكرانيا وأوروبا الوسطى كلها، وذلك بعد وقت قصير من إعلان توصل ألمانيا والولات المتحدة إلى اتفاق.

وقال وزيرا خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، وبولندا زبيغنيو راو، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، إن «مثل هذا القرار يخلق تهديدات جديدة لأوكرانيا وأوروبا الوسطى، على المستويات السياسية والعسكرية (وفي مجال) الطاقة»، بحسب «وكالة وكالة فرانس».

قبل ذلك، نوه الكرملين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربا خلال مداخلة هاتفية بينهما اليوم عن رضاهما عن قرب اكتمال مشروع خط الأنابيب.

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