أوكرانيا وبولندا تشكوان من خط غاز «نورد ستريم 2»: يهدد أوروبا الوسطى

موقع ورشة بناء مشروع أنبوب نقل الغاز «نورد ستريم 2» في ألمانيا. (أرشيفية: أ ف ب)

اعتبرت كل من أوكرانيا وبولندا أن مشروع أنابيب غاز «نورد ستريم 2» يهدد أوكرانيا وأوروبا الوسطى كلها، وذلك بعد وقت قصير من توصل ألمانيا والولات المتحدة إلى اتفاق بشأن هذا المشروع المثير للجدل الذي يربط بين ألمانيا وروسيا.

وقال وزيرا خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا وبولندا زبيغنيو راو في بيان مشترك اليوم الأربعاء إن «مثل هذا القرار يخلق تهديدات جديدة لأوكرانيا وأوروبا الوسطى، على المتسويات السياسية والعسكرية (وفي مجال) الطاقة»، بحسب «وكالة وكالة فرانس».

قبل ذلك، نوه الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربا خلال مداخلة هاتفية بينهما اليوم عن رضاهما عن قرب اكتمال مشروع خط الأنابيب.

والأسبوع الماضي، قالت ميركل إن أوكرانيا ستحافظ على دورها كممر لنقل الغاز إلى أوروبا بعد استكمال المشروع الذي يصل ألمانيا بروسيا دون العبور بأوكرانيا.

وأوضحت ميركل أثناء استقبالها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي: «بالنسبة لنا، كانت أوكرانيا وستبقى دولة عبور حتى مع استكمال المشروع»، وأن برلين ستبذل كل ما بوسعها لضمان دوام هذا المورد المهم لكييف.