البيت الأبيض: الرئيس الأميركي يستقبل نظيره الأوكراني في 30 أغسطس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 07:27 مساء
البيت الأبيض مقر الرئيس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض في 30 أغسطس المقبل، وفق ما أعلنت الناطقة باسم الإدارة الأميركية جين ساكي، ومن المرجح أن تطلب كييف مزيد الدعم في حربها الطويلة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا.

ولطالما دعمت واشنطن كييف في النزاع مع موسكو، ودعت زيلينسكي بداية لزيارتها في يوليو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت ساكي في بيان: «من شأن هذه الزيارة أن تؤكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم».

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