خمسة مليارات يورو فاتورة التأمينات في فيضانات ألمانيا

منطقة ضربتها الفيضانات في غرب ألمانيا. (الإنترنت)

أعلن اتحاد صناعة التأمين الألماني، الأربعاء، أن الأضرار التي سبّبتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت جزءًا من ألمانيا الأسبوع الماضي قد تكلف شركات التأمين ما يصل إلى خمسة مليارات يورو.



وقال رئيس الاتحاد يورغ أسموسن في بيان: «نتوقع خسائر مؤمن عليها تتراوح قيمتها ما بين أربعة وخمسة مليارات يورو». ووصف الكارثة بأنها «واحدة من أكثر العواصف تدميرًا في التاريخ الحديث»، وفق وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء، أفادت أجهزة الإسعاف أن حصيلة الفيضانات المدمرة ارتفعت إلى 169 قتيلًا في ألمانيا، ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى جرّاء هذه الكارثة في غرب أوروبا إلى 200 على الأقل. وتسبّبت الفيضانات في مصرع 121 شخصًا في ولاية رينانيا بالاتينات الألمانية وحدها، بعد حصيلة سابقة بلغت 117 قتيلًا، وفق المتحدث باسم فرق الإنقاذ آرون كلاين.