بريطانيا تطلب تجميد بنود اتفاق ما بعد بريكست بشأن أيرلندا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 02:48 مساء
العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن». (الإنترنت)

طلبت الحكومة البريطانية، الأربعاء، من الاتحاد الأوروبي وقف تطبيق الأحكام الجمركية لما بعد بريكست في أيرلندا الشمالية، إلى أن يتم التفاوض حول «تغييرات مهمة» في هذه الإجراءات التي تشكل مصدر توتر كبيرًا في المقاطعة البريطانية.

وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية ديفيد فروست لمجلس اللوردات: «نعتقد أننا بحاجة إلى الاتفاق بسرعة على قرار تجميد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت الحكومة البريطانية أنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على أن تؤجل ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر بعض إجراءات ما بعد «بريكست» في أيرلندا الشمالية.

سيسمح الاتفاق للمملكة المتحدة بمواصلة شحن اللحوم المبردة، مثل النقانق الإنجليزية، إلى المقاطعة البريطانية وهو أمر كان سيُحظر اعتبارًا من الأول من يوليو، وفق وكالة «فرانس برس».

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