مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان تزور الصين الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 يوليو 2021, 02:02 مساء
مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان الأربعاء، أن ويندي شيرمان المسؤولة الثانية في الوزارة ستزور تيانجين (الأحد والاثنين) للقاء قادة صينيين، لتصبح أكبر مسؤولة في حكومة جو بايدن تزور الصين.

وقالت الخارجية في بيانها، إن نائبة وزير الخارجية ستلتقي في المدينة الواقعة شمال الصين وزير الخارجية الصيني وانغ يي «في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة لإجراء مبادلات صريحة لتعزيز المصالح والقيم الأميركية مع إدارة العلاقة مع بكين بشكل مسؤول»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وحتى الآن، لم يزر الصين سوى المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري منذ وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض في يناير.

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