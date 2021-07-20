كيري يدعو الصين إلى التعاون مع أميركا للتصدي لأزمة المناح

المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري متحدثا في لندن، 20 يوليو 2021، (ا ف ب)

دعا المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، اليوم الثلاثاء، الصين إلى الاضطلاع بدور قيادي في التصدي لأزمة المناخ، والتعاون مع الولايات المتحدة، رغم التباينات بين البلدين، معتبرًا أنه من دون ذلك يستحيل احتواء الاحترار المناخي.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في كلمة ألقاها في لندن: «بكل بساطة لا مجال لحل أزمة المناخ من دون تعاون تام» ومن دون اضطلاع البلد الذي يصدر أكبر انبعاثات للغازات الدفيئة في العالم بـ«دور قيادي» على هذا الصعيد، في إشارة إلى الصين، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع المبعوث الأميركي الخاص: «الصين قادرة تمامًا» على مساعدة العالم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة خلال هذا العقد المفصلي الممتد بين العامين 2020 و2030.

وأضاف كيري: «ليس سرًا أن هناك تباينات كثيرة بين الصين والولايات المتحدة، لكنّ التعاون في ملف المناخ هو السبيل الوحيد لإنقاذ العالم من المسار الانتحاري الحالي».

وشدد على ضرورة التحرّك سريعًا واعتبر أنه «من دون خفض كاف من جانب الصين» لانبعاثات الغازات الدفيئة سيكون «مستحيلا» تحقيق الهدف المشترك بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية؛ إذ يحذّر خبراء من خروج الاحترار المناخي عن السيطرة في حال تخطي هذه العتبة.

وفي مارس، عرضت الصين خطة لخمس سنوات ترمي إلى خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون اعتبارًا من العام 2030، لكن هذه الخطة لا تتضمن أي تفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف، علمًا بأن الصين التي تعد أكبر مصدر للتلوث في العالم تعتزم زيادة استثماراتها في محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم.