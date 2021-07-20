تحذيرات لوزير الصحة الإيطالي: وباء «كوفيد-19» لم ينته والإصابات تزداد

وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا. (الإنترنت)

شدد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، الثلاثاء، على أنه «من الخطأ اعتبار وباء كوفيد-19 جزءًا من الماضي».

وقال عبر الإنترنت «نحن في مرحلة لا يزال فيها الوباء حاضرًا وسيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الأمر قد انتهى، الإصابات تتزايد، وننظر إلى ما يجري في إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة، وأيضًا فرنسا، التي تجاوزت 18 ألف إصابة يومية»، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وأضاف الوزير، في إشارة لتصريحات سياسيين إيطاليين بشأن عدم ضرورة تحصين الشباب من الوباء، «يوصي علماؤنا بشدة باللقاح حتى لمن هم دون سن الأربعين عامًا للفئات العمرية المسموح لها بالتطعيم. علينا الإصرار على ذلك وعدم نسيان أن الحريات التي اكتسبناها مؤخرا هي نتيجة حملة التطعيم» الوطنية.