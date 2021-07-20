قصف مدفعي إسرائيلي على لبنان ردا على هجمات صاروخية

مدفعية تابعة للقوات الإسرائيلية. (الإنترنت)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية، الثلاثاء، ردًا على هجمات صاروخية نُفّذت من أراضيه.

وأفاد الجيش في تغريدة: «أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل». وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي، وفق «فرانس برس».

صاروخان « غراد »

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني لبناني أنه «تم إطلاق صاروخين من نوع غراد من محيط بلدة القليلة تجاه الأراضي المحتلة، وعثر عناصر الجيش على صاروخ ثالث في المنطقة لم يتم إطلاقه». وأضاف المصدر «وردت القوات الإسرائيلية باستهداف المنطقة بقصف مدفعي»، مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد هوية مطلقي الصواريخ حتى الآن».

وأكدت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل» «عززنا الأمن» في المنطقة و«بدأنا تحقيقا» بالتعاون مع الجيش اللبناني. وجاء في بيانها أن «اليونيفيل على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد».

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ويذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في مايو، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين الدولة العبرية وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

وقوة اليونيفيل منتشرة في لبنان منذ العام 1978 وتتولى منذ 2006 مراقبة الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسهر على تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي تم تبنّيه بعد حرب دارت بين إسرائيل وحزب الله في صيف ذاك العام.

الأزمة السياسية والاقتصادية

وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة بشكل متزايد، من أن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان قد تغذي الاضطرابات على الحدود المتوترة.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس على تويتر إن «الدولة اللبنانية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ فجر اليوم، لأنها تسمح للإرهابيين بالعمل داخل أراضيها». وأضاف «لن نسمح للأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان بأن تتحول إلى تهديد أمني لإسرائيل».

ودعا غانتس «المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لاستعادة الاستقرار في لبنان».