«فوربيدن ستوريز»: ماكرون على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 07:15 مساء

قالت منظمة «فوربيدن ستوريز» غير الحكومية، إن أرقام هواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج «بيغاسوس»، الذي استخدمته بعض الدول للتجسس على شخصيات.

وعلقت الحكومة الفرنسية: «إذا تبينت صحة هذه الوقائع فهي بالتأكيد بالغة الخطورة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف مدير المنظمة لوران ريشار لقناة إخبارية: «وجدنا أرقام الهواتف هذه، لكننا لم نتمكن من إجراء تحقيق تقني بالطبع بالنسبة إلى هاتف ماكرون»، ما يعني إن «هذا لا يؤكد لنا ما إذا كان الرئيس قد تعرض فعلًا للتجسس».

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