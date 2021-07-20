بوتين يعاين المقاتلة الشبح «تشيك ميت» من الجيل الخامس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 06:22 مساء
طائرة شبح مقاتلة من الجيل المقبل تسمى «تشيك ميت». (سبوتنك)

عاين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، طائرة شبح مقاتلة من الجيل المقبل تسمى «تشيك ميت» وذلك قُبيل الكشف الرسمي عنها في وقت لاحق اليوم.

ومن المقرر أن يُكشف عن طائرة الشبح من تصنيع سوخوي، في معرض الطيران الذي يُنظَّم مرة كل سنتين قرب موسكو اليوم، الثلاثاء. وألقى بوتين النظرة الأولى على الطائرة، وفق مؤسسة روستك العملاقة للدفاع والتكنولوجيا، وفق «فرانس برس».

تشيك ميت
وقالت «روستك» في بيان إن «رئيس مؤسسة روستك الحكومية سيرغي تشيميزوف، والمدير العام ليونايتد ايركرافت كوربوريشن (شركة الطائرات المتحدة) يوري سليوسار، أطلعا بوتين على المقاتلة الجديدة تشيك ميت».

وكانت الطائرة جاثمة في حظيرة، كُتب عليها عبارة «ذا تشيك ميت» بالإنجليزية بأحرف كبيرة بيضاء، وتصف روستك الطائرة بأنها مقاتلة خفيفة ذات محرك واحد من الجيل الخامس، تتضمن «حلولًا مبتكرة» من بينها الذكاء الاصطناعي.

طائرات تنافسية جديدة
ومن المقرر الكشف عن الطائرة في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء. لكن الطائرة لن تنفذ طلعات، حسبما أعلن الناطق باسم «روستك». وكان بوتين قد أشاد بصناعة الطيران الروسية خلال افتتاحه في وقت سابق، الثلاثاء معرض ماكس للطيران الذي يُنظَّم مرة كل سنتين.

وقال بوتين إن «صناعة الطيران الروسية لديها إمكانيات هائلة للتطور، وصناعتنا الجوية تستمر في بناء طائرات تنافسية جديدة». وقد جعل بوتين الاستثمار في الجيش وتطوير أسلحة جديدة أولويتين خلال حكمه المستمر منذ عقدين.

وتتباهى روسيا بتطوير العديد من الأسلحة التي يمكنها تفادي منظومات دفاعية موجودة، مثل صواريخ سارمات العابرة للقارات وصواريخ بوريفيستنيك .

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