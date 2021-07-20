السفارة الروسية في مالي: توقيف منفذي محاولة اغتيال الرئيس الموقت

الرئيس المالي الموقت آسيمي غويتا في العاصمة المالية باماكو. (أ ف ب)

أعلنت السفارة الروسية لدى باماكو، أن الشخصين اللذين حاولا الاعتداء المسلح على رئيس مالي الموقت آسيمي غويتا تم إلقاء القبض عليهما.

وجاء في بيان للسفارة: «بحسب معلوماتنا فإن رئيس المرحلة الانتقالية آسيمي غويتا تعرض اليوم، 20 يوليو، لمحاولة اعتداء أثناء أدائه صلاة عيد الأضحى في جامع باماكو». وأضاف البيان أن المهاجمين «تم القبض عليهما على يد عناصر الأمن ولم يُصب الرئيس بأذى»، وفق «روسيا اليوم».

- هجوم بالسكين على الرئيس الموقت في مالي

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الانتقالي في مالي آسيمي غويتا تعرض لمحاولة اغتياله من قبل مسلحين كان أحدهما يحمل سكينا، وذلك أثناء أداء غويتا صلاة العيد في جامع باماكو. وتم نقل غويتا من المكان من غير أن يكون أُصيب بجروح على ما يبدو، وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه إن الهجوم حدث «بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة وعندما كان الإمام متوجهًا لذبح الأضحية».

قتل الرئيس الانتقالي

وقال وزير الشؤون الدينية محمد كوني الموجود في مكان الحادث إن «رجلًا حاول قتل الرئيس الانتقالي بسكين في المسجد الكبير في باماكو». وأضاف أنه «جرت السيطرة عليه قبل أن يرتكب جريمته»، بحسب «فرانس برس».

وشهدت مالي انقلابين في أقل من عام في أغسطس ثم في مايو، نفذتهما المجموعة العسكرية نفسها بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا الذي أُعلن لاحقًا رئيسًا انتقاليًا. ويتنقل غويتا، القائد السابق لكتيبة من القوات الخاصة، منذ تسعة أشهر برفقة تسعة عناصر حماية على الأقل.