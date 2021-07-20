مشاورات روسية-تركية بشأن دفعة ثانية من منظومات «إس-400»

أنظمة الدفاع الجوي (إس -400). (الإنترنت)

قال ألكسندر ميخيف، مدير شركة «روس أوبورن إكسبورت» الحكومية لتصدير واستيراد المنتجات العسكرية، إنه تم إنجاز المشاورات مع تركيا حول توريد فوج ثانٍ من منظومات «إس-400».

وذكر ميخيف أنه تم خلال هذه المشاورات وضع وصياغة النموذج المالي للصفقة، مضيفًا: «جرت المشاورات النهائية، وتم خلالها تشكيل النموذج المالي، وتم وضع برنامج للتعاون التكنولوجي في هذا المشروع، لذلك نتوقع استكمال هذا المشروع في الأشهر المقبلة»، بحسب «روسيا اليوم».

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وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في أبريل الماضي، أن أنقرة تتفاوض مع موسكو بشأن شراء الفوج الثاني من أنظمة الدفاع الجوي إس -400.

في العام 2017، وقعت روسيا مع الجانب التركي، عقدًا حول توريد فوج من منظومات الدفاع الجوي «إس-400» الصاروخية، وتم تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى الجانب التركي في صيف وخريف العام 2019.