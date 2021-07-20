فرنسا تحقق في التجسس على صحفيين عبر برنامج «بيغاسوس» لصالح المغرب

هاتف ذكي وفي الخلفية مقر شركة إن.إس.أو الإسرائيلية. (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة في باريس، الثلاثاء، فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحفيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج «بيغاسوس» لصالح السلطات المغربية التي نفت الأمر.

وقالت النيابة، في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»: إن تحقيقا يشمل عشرة اتهامات، بينها «انتهاك الخصوصية» و«اعتراض مراسلات» عبر برنامج إلكتروني و«تكوين مجموعة إجرامية». ويأتي التحقيق إثر إيداع موقع «ميديابارت» الإعلامي شكوى بشأن التجسس على صحفيَين تابعَين له، تضاف إلى شكوى أخرى قدمتها صحيفة «لو كانار اونشينيه».

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ويشمل التحقيق أيضا تهمتي «توفير وحيازة جهاز يخول انتهاك نظام بيانات وعرض وبيع نظام التقاط بيانات دون ترخيص»، وهما تطالان تسويق البرنامج والوسطاء الضالعين في ذلك. وكشفت العديد من وسائل الإعلام بينها صحف «لوموند» و«غارديان» و«واشنطن بوست»، الأحد، عن تجسس المخابرات المغربية على مؤسس «ميديابارت» إيودي بلينيل والصحفية في الموقع لينايج بريدو. أما صحيفة «لو كانار أونشينيه» فقد استهدفت على وجه الخصوص من خلال المتعاون السابق معها دومينيك سيمونو الذي أعلن أيضا أنه سيدعي بالحق الشخصي.

وقالت النيابة، إن التحقيقات أسندت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووفق تحقيق نشرته، الأحد، 17 وسيلة إعلامية دولية، حول برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية التجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة. ويتيح برنامج التجسس اختراق الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى مكالمات الشخص المستهدف.

وأثار التحقيق استنكار منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وقادة سياسيين في أنحاء العالم. في المقابل، تؤكد الشركة الإسرائيلية المتهمة بخدمة الأنظمة الاستبدادية، أن برنامجها موجه فقط للحصول على معلومات ضد الشبكات الإجرامية والإرهابية.