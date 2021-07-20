هجوم صاروخي في كابول قبل خطاب الرئيس الأفغاني بدقائق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 يوليو 2021, 08:52 صباحا
مروحية عسكرية أميركية تحلق باتجاه المنطقة الخضراء في كابول بتاريخ 19 يونيو 2019. (أرشيفية: أ ف ب)

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل في العاصمة الأفغانية، الثلاثاء، قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه لمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. 

وسمع دوي الصواريخ التي أطلقت حوالى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت أفغانستان (03,30 ت غ) في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأميركية، وفق وكالة «فرانس برس»

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: «أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول». وأضاف: «أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة (من العاصمة). بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات».

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين. وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر. وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها، المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا تعلن إطلاق صاروخ «تسيركون» فوق الصوتي بنجاح
دولى
في بيان رسمي.. الهلال يستنكر «الظلم التحكيمي» لمنعه من الصعود للدور الرباعي
رياضة محلية
الأمم المتحدة تدعو لتنظيم تكنولوجيات المراقبة بعد قضية «بيغاسوس»
دولى
الأمم المتحدة تدعو لتنظيم تكنولوجيات المراقبة بعد قضية «بيغاسوس»
دولى
ضيوف الرحمن ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف بعرفات
عربى
(فيديو) انتهاء مباراة الأهلي طرابلس والأولمبي في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«فرانس برس»: إثيوبيا تعلن نجاح المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة
دولى
بيان رسمي من «كاف» بشأن إقامة كأس العالم كل عامين
رياضة عالمية
القبض على مطلقي قذيفة «الليثي»
ليبيا
«بلدي زوارة» يقرر إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى وفرض تدابير الإغلاق تحسبا لانتشار ...
ليبيا
«اللواء 444 قتال» يضبط عشرات الآلات والمعدات الثقيلة المسروقة في ترهونة
ليبيا
الأهلي بنغازي يتأهل والأخضر يكتسح بسباعية والنصر يعبر بصعوبة في الأسبوع الـ20 من...
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة فرنسية تعلن بيع قلبا صناعيا للمرة الأولى في إيطاليا